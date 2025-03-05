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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 22:52 Güncelleme: 05.03.2025 - 22:59
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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Yahyakaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi’nde İ.M. idaresindeki 34 ELP 162 plakalı otomobil, yolun karşısına geçtiği sırada Saadet H'ye çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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