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        Kocaeli'de kumar oynayan 14 kişiye 120 bin 211 lira ceza kesildi

        Kocaeli'nin Kartepe ve Körfez ilçelerinde kumar oynayan 14 kişiye 120 bin 211 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 06:37 Güncelleme: 06.03.2025 - 06:37
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        Kocaeli'de kumar oynayan 14 kişiye 120 bin 211 lira ceza kesildi
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        Kocaeli'nin Kartepe ve Körfez ilçelerinde kumar oynayan 14 kişiye 120 bin 211 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kartepe'de ruhsatsız bir iş yerinde tombala oynayan 10 kişiye 83 bin 223 lira, Körfez'de bir kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

        Kumar oynattığı tespit edilen M.Ö. ve M.E. hakkında adli işlem yapıldı.

        Öte yandan kumar masasındaki paralara el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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