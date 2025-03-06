Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Şüheda Yıldız, "yarım kalan hayalini" futbolcu yetiştirerek tamamlıyor

        SEFA TETİK - Sakatlığı nedeniyle futbolda aktif kariyerinin ardından antrenörlüğe geçen 27 yaşındaki Şüheda Yıldız, milli takıma futbolcu yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:09 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şüheda Yıldız, "yarım kalan hayalini" futbolcu yetiştirerek tamamlıyor
        ABONE OL

        SEFA TETİK - Sakatlığı nedeniyle futbolda aktif kariyerinin ardından antrenörlüğe geçen 27 yaşındaki Şüheda Yıldız, milli takıma futbolcu yetiştiriyor.

        Küçük yaşlarda futbola başlayan Yıldız, Sakarya Kadın Futbol Kulübü'nde gösterdiği performansın ardından 2012 yılında 15 Yaş Altı Milli Takımına seçildi.

        Milli maçta dizinden sakatlanan ve tedavisinin ardından sahalara dönen ancak diğer dizinden tekrar sakatlık yaşayan Yıldız, uzun süren tedavi süreçleri nedeniyle milli takım kariyerine veda etmek zorunda kaldı.

        Sahalarda yer almaya bir süre daha devam eden Yıldız, eski formuna kavuşamayınca futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

        Üniversite eğitiminin ardından beden eğitimi öğretmeni olarak meslek hayatına atılan Yıldız, antrenörlük eğitimini tamamlamasının ardından 2 yıl önce Kocaeli Kadın Futbol Kulübü'nde antrenörlüğe başladı.

        Başarılı performans sergileyen Yıldız, 13 yaş altı takımıyla Türkiye şampiyonluğu kazandı.

        Yıldız, yarım kalan milli takım hayalini ise yetiştirdiği sporcuların milli formayı giymesiyle yaşamaya devam ediyor.

        - "Yarım kalan hayallerimi onlarla süslüyorum"

        Şüheda Yıldız, AA muhabirine, yetiştirdiği sporcularının yaşındayken milli takıma seçildiğini, o dönem çok gurur duyduğunu söyledi.

        Milli takım düzeyinin verilen emeklerin en üst karşılığı olduğunu belirten Yıldız, yurt dışındaki özel maçlarda forma giydiğini, kulübüyle çıktığı bir maçta da dizinden sakatlandığını anlattı.

        Sakatlık sürecinde oynamadığı için milli takıma da seçilemediğini aktaran Yıldız, "Sakatlıklar çok ağır olduğu için toparlanmak çok zor oldu. İçimde de ukde kaldı. 'Ben buraları eksik yaşadım, küçük yaş gruplarındaki çocukların oralarda oynaması için mücadele edeyim.' dedim. Milli takıma oyuncu gönderiyoruz. Burada emeğim olduğunu düşünüyorum. Amacım daha fazla sporcu yetiştirmek. Dilerim tüm kız çocuklarımız kendilerini bir yerlerde çok güzel gösterir." diye konuştu.

        "Yarım kalan hayallerimi onlarla süslüyorum." diyen Yıldız, şöyle devam etti:

        "Ben bir kişi olarak milli takımda görev alırken şimdi birden fazlasını oraya gönderiyorum. Geçen sezon 5 sporcuyu milli takıma gönderdik. 5 güzel, gencecik, geleceği parlak sporcular yetiştirdik. Bu yıl da hedefimiz yine 5-6 sporcu daha göndermek. Çocuklarımız çok çalışıyorlar o yüzden hedef, her zaman daha fazlası. Milli formayı bu takımdaki herkesin giymesini istiyoruz."

        - "Yolundan giderek onu gururlandırmak istiyoruz"

        Kocaeli Kadın Futbol Kulübü 13 Yaş Altı Takımı futbolcusu Duru Taşkın, Yıldız ile çalıştığı için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

        Duru, antrenörünün eski milli futbolcu olmasından dolayı yaşadığı deneyimleri kendilerine aktardığını dile getirerek "Maalesef kendisinin milli takım hayali yarıda kaldı. Sakatlığı nedeniyle futbolu bıraktı. Yolundan giderek onu gururlandırmak istiyoruz. Her şey için ona teşekkür ederiz, çok şanslıyız." ifadelerini kullandı.

        Suden Koralp ise antrenörlerinin milli takımda yaşadığı güzel anıları anlattığını, kendilerinin de çok çalışıp o seviyeye gelmek istediklerini aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Hazineden genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kredi desteği
        Hazineden genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kredi desteği
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        "Katil zanlısı soğukkanlı konuştu!"
        "Katil zanlısı soğukkanlı konuştu!"
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!
        Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 42 markete ceza uygulandı
        Kocaeli'de son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 42 markete ceza uygulandı
        Kocaeli'de kumar oynayan 14 kişiye 120 bin 211 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 14 kişiye 120 bin 211 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
        Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
        Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
        Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
        Kocaeli'de düzenlenen "Sokaklar Bizim" basketbol turnuvası sona erdi
        Kocaeli'de düzenlenen "Sokaklar Bizim" basketbol turnuvası sona erdi
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa