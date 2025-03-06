Kocaeli'de son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 42 markete ceza uygulandı
Kocaeli'de son kullanma tarihi geçmiş ürün sattıkları gerekçesiyle 42 markete toplam 124 bin 26 lira para cezası kesildi.
Kocaeli'de son kullanma tarihi geçmiş ürün sattıkları gerekçesiyle 42 markete toplam 124 bin 26 lira para cezası kesildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki marketlerde denetim yaptı.
Ekipler, fiyat, satılan ürünlerin alış fiyatları, hijyen, ürünlerin son kullanım tarihi ve iş yerlerinin ruhsat belgeleri gibi konularda denetim yaptı.
Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 42 markete toplam 124 bin 26 lira cezai işlem uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.