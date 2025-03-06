Kocaeli'de son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 42 markete ceza uygulandı

Kocaeli'de son kullanma tarihi geçmiş ürün sattıkları gerekçesiyle 42 markete toplam 124 bin 26 lira para cezası kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki marketlerde denetim yaptı.

Ekipler, fiyat, satılan ürünlerin alış fiyatları, hijyen, ürünlerin son kullanım tarihi ve iş yerlerinin ruhsat belgeleri gibi konularda denetim yaptı.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 42 markete toplam 124 bin 26 lira cezai işlem uygulandı.