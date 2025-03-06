Anadolu Isuzu elektrikli araç satışını artıracak

CEM ALİ KUŞ - Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, gelecek 5 yılda elektrikli araç satışlarının yüzde 40 seviyesine geleceğini söyledi.

Arıkan, Anadolu Isuzu'nun hedefleri ile otobüs ve kamyon pazarında yaşanan gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Elektrikli otobüs ve kamyonlarla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini, hafif ticari araç segmentinde portföyün büyük kısmının elektrikli araçlardan oluşacağını dile getiren Arıkan, "Alternatif yakıtlı araçlar geliştirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda şehirlere uygun, bağlantılı ve güvenlikli araçlar geliştirmeyi de sürdüreceğiz. Hafif ticari araç segmentinde daha geniş portföye sahip olmak istiyoruz ki bu portföyün büyük kısmı elektrikli araçlardan oluşturulacak." diye konuştu.

Arıkan, toplu taşımada hizmet veren otobüslerde elektrik motor kullanımının artacağına işaret ederek, gelecek 5 yılda şehirler arası turizm, okul ve personel taşımacılığında kullanılan araçların elektrikli sisteme geçiş sürecinin ise daha yavaş olacağını kaydetti.

- "Yerlileşmeye önem veriyoruz"

Araçların elektriklileşmesine yönelik öngörülerini paylaşan Arıkan, şöyle devam etti:

"Teşvikler de çok önemli. Bu konuda Avrupa çok hızlı başladı ama şimdi teşviklerde azalma olduğunu görüyoruz. Özellikle batarya maliyetlerinin düşmesi ve teşviklerin kısmen de olsa devam etmesi önümüzdeki dönemde elektrikli ticari araçlara geçişte önemli rol oynayacaktır.

Özellikle toplu taşımada kullanılan araçların elektrikle devam edeceğini öngörüyoruz. Kamyon tarafında da önümüzdeki 5 yıl açısından çok büyük zıplama olmayacaktır ama hafif ticari araç kısmında elektriklileşmenin daha hızlı olacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki 5 yılda elektrikli araç satışlarımız yüzde 40 seviyesine gelecektir."

Arıkan, firma olarak yerlileşmeye önem verdiklerini vurgulayarak, araçlarında yerlilik oranının yüzde 70 civarında olduğunu bildirdi.