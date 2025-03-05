Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yahyakaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde dün İ.M. idaresindeki 34 ELP 162 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Saadet Hasançebi (67) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücünün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.