Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay'ın Kocaeli Şubesini ziyaret etti.

Ziyarette Yeşilayın Kocaeli'deki faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Aktaş, Yeşilay ve Kocaeli Valiliği arasında bağımlılıkla mücadeleye yönelik işbirliklerine değindi.

Vali Aktaş, gençlerin hayatlarını etkileyen her türlü bağımlılıkla mücadelede eden Yeşilaya çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Marmara Koordinatörü Salih Işık ve çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.

- Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesinden Gazze'ye yemek dağıtımına katkı

Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi, "Filistin Acil Yardım Kampanyası" kapsamında Gazze'de ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımına katkıda bulundu.

Yetim Vakfının kampanya kapsamında sürdürdüğü yardım çalışmalarına katılan Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve velileri, vakıf aracılığıyla Gazze'ye yardım ulaştırdı.

Okul müdürü Cemil Kılıç, okulda düzenlenen etkinlikler çerçevesinde öğrencilere yemek ikram edildiğini, öğrencilerin de gönüllü olarak kampanyaya destek verdiğini ifade etti. Kılıç, toplanan bağışların, Filistin'deki yetimlere sıcak yemek ulaştırmak üzere vakfa bağışlandığını kaydetti.

Öğrencilerin, bağışlarının Gazze'de sıcak yemek olarak verildiği görüntüleri görünce duygulu anlar yaşadıklarını ve kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını anlatan Kılıç, zor günler yaşayan Gazze halkının yanında olmanın insani sorumluluk olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

- Cemil Meriç İlkokulu'nda deprem tatbikatı yapıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Cemil Meriç İlkokulu'nda 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle deprem tatbikatı yapıldı.

Öğrencilerde deprem farkındalık bilinci oluşturulması amacıyla planlanan tatbikat, Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleşti.

İki aşamadan oluşan etkinliğin ilk aşamasında öğrencilere teorik eğitim verildi.