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        Kocaeli'de tabancanın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, arkadaşının tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 18:04 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:07
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        Kocaeli'de tabancanın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, arkadaşının tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralandı.

        İddiaya göre, Özgürlük Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde telefon satışı ve tamiri yapılan iş yerinde K.G'nin şakalaştığı arkadaşı G.T'nin elindeki tabanca ateş aldı.

        Bunun sonucunda K.G. karın bölgesinden yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        G.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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