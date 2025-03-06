Kocaeli'de tabancanın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı

İddiaya göre, Özgürlük Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde telefon satışı ve tamiri yapılan iş yerinde K.G'nin şakalaştığı arkadaşı G.T'nin elindeki tabanca ateş aldı.

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