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        Belediyenin kursunda aldığı eğitimle kendi pastanesini açtı

        SEFA TETİK - Kocaeli'de yaşayan Melek Topçu, belediyenin kursunda aldığı eğitimle kendi pastanesini açarak işinin patronu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:51
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        Belediyenin kursunda aldığı eğitimle kendi pastanesini açtı
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        SEFA TETİK - Kocaeli'de yaşayan Melek Topçu, belediyenin kursunda aldığı eğitimle kendi pastanesini açarak işinin patronu oldu.

        Pastacılığa ilgi duyan 4 çocuk annesi ev hanımı 43 yaşındaki Topçu, 2018'de kız kardeşinin ısrarıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) pastacılık bölümüne kaydoldu.

        İki yıl boyunca eğitmen Halide Gülen Aksüt'ten ders alan Topçu, edindiği bilgi ve becerileri iş hayatına taşımaya karar verdi.

        İlk olarak yaklaşık 5 metrekarelik dükkanda ev yapımı pasta, poğaça ve tatlı çeşitlerini satmaya başlayan Topçu, işlerini büyüterek geçen yıl daha geniş bir dükkana geçti.

        Fırın, dolap gibi ekipmanlar alarak üretimi evden dükkana taşıyan Topçu, kendi hazırladığı ürünleriyle müşterilerinin damaklarını tatlandırıyor.

        Topçu, eşi ve çocuklarının desteğiyle hem hayalini gerçekleştirmenin hem de aile ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

        - "Eğitime başladığımda buralara kadar geleceğimi düşünmedim"

        Melek Topçu, AA muhabirine, pastacılığa meraklı olduğunu, kız kardeşinin ısrarıyla KO-MEK'e kaydolduğunu söyledi.

        O dönem en küçük çocuğunun 3 yaşında olduğunu belirten Topçu, "Kayıt olalım, bebeğe bakacak birilerini buluruz dedik. Araştırmalarımızda kurs merkezinde çocuk oyun alanı olduğunu gördük. Çocuğuma bakacak kimse olmadığı için böyle olması beni bir kat daha sevindirdi. Halide hocamla eğitimlere başladık. Pasta, kurabiye ve tatlı çeşitlerini öğrendik." diye konuştu.

        Topçu, sertifikalarını aldıktan sonra eşine iş yeri açmak istediğini söylemesiyle açtıkları küçük dükkanda fırın, dolap gibi eşyaların olmaması nedeniyle evde pişirdiği ürünleri sattığını anlattı.

        Zamanla oluşan çevresiyle satışlarının arttığını dile getiren Topçu, "Komşularımız bana destek verdi. Her zaman en büyük destekçim eşim ve kardeşlerim oldu. 'Olacak gibi değil, burası bana küçük geliyor.' dedim. 'Biraz daha büyütelim.' dedik ve bir yıl önce buraya taşındık. Çok şükür daha güzel ve işlek bir yerdeyiz. Sabahları daha çok ev poğaçası ve börek satıyorum. İnsanlar sabah işe giderken direkt buraya uğruyor." ifadelerini kullandı.

        Topçu, eğitime başladığı gün buralara kadar geleceğini düşünmediğinden bahsederek, "'Bırakırsın, yakında pes edersin.' diyen çok oldu. Bu işe girince Rabbim güç kuvvet veriyormuş. Ev hanımıyken bebeğiniz de varsa bir anda iş hayatına girmek çok zor. Ancak öz güveniniz yerine geliyor, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz." dedi.

        Ev hanımlarına KO-MEK'e katılmayı tavsiye eden Topçu, kurslarda alacakları eğitimle iş hayatına atılabileceklerini belirtti.

        Melek Topçu'nun kardeşi Ayşe Bayar da okul kantini işlettiği dönemde pasta ve börek de yaptığını, bunun eğitimini almak istediği için KO-MEK'e yazıldığını söyledi.

        Bayar, bu süreçte ikna ederek aynı kursta eğitim almasını sağladığı ablasının açtığı dükkanla iş sahibi olmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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