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        Meslek lisesinde öğretmenlik, turizm sektöründe işletmecilik yapıyor

        TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'de Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Sueda Çalışan, bungalov işletmeciliği de yaparak girişimcilik örneği sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:38 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:16
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        Meslek lisesinde öğretmenlik, turizm sektöründe işletmecilik yapıyor
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        TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'de Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Sueda Çalışan, bungalov işletmeciliği de yaparak girişimcilik örneği sergiliyor.

        Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde tamamlayan 34 yaşındaki Çalışan, işletme alanında da yüksek lisans yaptı.

        Yaklaşık 13 yıldır öğretmenlik yapan Çalışan, mesleğini sevmesine rağmen hep bir işletme sahibi olmanın hayalini kurdu.

        Devlet memuru olduğu için tek başına şirket kuramayan ancak eşiyle kurduğu şirkete hisse ortağı olan Çalışan, kendi birikimleriyle Sakarya'nın Sapanca ilçesinde aldıkları 15 dönümlük arsaya geçen yıl 6 bungalov inşa ettirdi.

        İşlettiği bungalov tesisiyle sektöre hizmet eden Çalışan, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

        - "Zoru başarmak keyif verici"

        Sueda Çalışan, AA muhabirine, mesleğini severek yaptığını ancak kendi işinin sahibi olmayı da istediğini söyledi.

        Dil kursu, özel okul, tarım, turizm gibi ilgisini çeken alanlarda arayışlarının olduğunu belirten Çalışan, "Araştırma yaptığımda Sapanca'nın dört mevsim 'turizm cenneti' olduğunu keşfettim ve hayalimdeki turizm işini burada gerçekleştirebileceğime karar verdim. Kariyerime hem eğitim hem de turizm işletmeciliği alanında devam etmek isterim. Eğitimi bırakmadan, turizm lisesinde sektöre ara eleman yetiştirerek daha mutlu olacağımı düşündüğüm için iki alanda da devam ediyorum." diye konuştu.

        Çalışan, öğrencilerinin de girişimcilik konusunda kendisinden ilham aldığını, ihtiyaç durumuna göre stajyer ya da istihdam tercihini öğrencilerinden yana kullandıklarını vurgulayarak, "Bu işi mektebinde öğreniyorlar ve gerçekten çok güzel eğitim alıyorlar. Güzel bir okulumuz var. Öğrencilerimiz bu alanda oldukça başarılı. Gerçekten ara eleman yetiştirmede okulumuzun başarılı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Dil öğrenmenin yanı sıra hijyen, iletişim ve kişisel bakımın turizm sektöründe önem taşıdığını aktaran Çalışan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Hijyen konusuna hassasiyet gösteriyoruz. Kadın gözüyle bakabiliyor olmak ve bu işin onayını verip bunu misafire sunmak çok önemli. O yüzden kadınların bu alanda daha başarılı olabileceklerine, daha kaliteli hizmet verebileceklerine inanıyorum. Bir kadın olarak hemcinslerime, hayallerinin peşinden koşmalarını öneriyorum. Zor gözükse de zoru başarmak keyif verici. Kolay olan şey zaten keyif vermiyor."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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