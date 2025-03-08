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        Hat sanatı kadın elinde geleceğe taşınıyor

        İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'de yaşayan hattat Merve Kara Kızılkaya, verdiği eğitimlerle hat sanatını geleceğe aktarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:43 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:43
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        Hat sanatı kadın elinde geleceğe taşınıyor
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        İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'de yaşayan hattat Merve Kara Kızılkaya, verdiği eğitimlerle hat sanatını geleceğe aktarıyor.

        Çocukluğunda okuduğu kitaptan etkilenerek hat sanatına merak salan 39 yaşındaki Merve Kara Kızılkaya, 17 yaşında hattat Mahmut Şahin'den dersler almaya başladı.

        İcazetnamesini 2011'de alan Kızılkaya, hat sanatının Türkiye'de daha çok tanınması ve gelecek nesillere aktarılması için yaklaşık 14 yıldır eğitimler veriyor.

        Büyükşehir Belediyesi İzmit Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lise'deki atölyede 9 yıldır çalışmalarını sürdüren Kızılkaya, öğrencilere öğrettiği hat sanatının gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.

        - "Kadınlar bulundukları yeri güzelleştiriyor"

        Merve Kara Kızılkaya, AA muhabirine, çocukluğunda Cahit Zarifoğlu'nun "Küçük Şehzade" kitabında anlatılan Şehzade Süleyman'ın kağıtlar, mürekkepler ve kalemlerle olan serüveninden etkilendiğini söyledi.

        Kitap sayesinde hat sanatına ilgi duymaya başladığını belirten Kızılkaya, "Ardından da 2003 yılında hattat Mahmut Şahin hocamdan Kocaeli'de ders almaya başladım. O yıldan itibaren de ders almaya devam ediyorum. Hocamdan 2011 yılında icazetimi aldım. Bizim sanatlarda hoca ile öğrenci ilişkisi asla bitmez. İcazet alsak da hocamızdan öğrenmeye devam ettiğimiz çok şey var." diye konuştu.

        Kızılkaya, hat sanatında her gün kalemi ele almanın önemli olduğunu vurgulayarak, öğrencilik döneminde hocasının kendisini hep motive ettiğini, sanatı bırakmayı hiç düşünmediğini dile getirdi.

        Kadınların bulundukları yeri güzelleştirdiğine dikkati çeken Kızılkaya, "Yazılarımızın evleri süslediğini düşünmek, 'Allah'ın evi' diye andığımız camileri aynı şekilde süslemek, bizim için çok güzel. Fıtratımıza da uygun olduğunu düşünüyorum. Hat sanatına kadınların da ilgisi çok yüksek hatta daha çok kız öğrenciler hat sanatıyla meşgul oluyor. Bence kadının eline de bu sanat çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

        Kızılkaya, öğrencilerin, özellikle üniversite sınavlarına hazırlanırken ya da derslerinin yoğun olduğu dönemlerde sanatla meşgul olmalarının fayda sağladığını gözlemlediğini anlatarak, öğrencilerinin hat sanatını öğrenme azimlerinin göz doldurduğunu belirtti.

        - "En güzelini en iyi şekilde öğretmeye çalışıyoruz"

        Kızılkaya, öğrencilerine hat sanatını öğretmeninin kendisini iyi hissettirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Elimizden geldiği kadarıyla en güzelini, en iyi şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da iyiye katkıda bulunmak bizim için amacına ulaşıyor. Duam, ömrümün sonuna kadar sağ elimin ve bilgilerimin benimle devam etmesi. Amacım yazmak, aynı zamanda da aktarmak, bilgimi hocamdan gördüğüm gibi en ufak şekilde sakınmadan en doğru şekilde aktarmak, yazdıklarını yazdıklarıyla süslemek... Bu anlamda bizim çok çalışmamız var; cami, müze çalışmaları, evleri süslemek gibi... Aynı zamanda buradan edindiğimiz gelirlerle yaptığımız hayır sergilerimiz var. Bu çalışmaları bu şekilde devam ettirmek beni manevi anlamda doyuruyor."

        Akademi lisede öğrencilerin hat sanatını öğrenebilmesi için belediyenin her türlü imkanı sağlandığını ifade eden Kızılkaya, öğrencilerden sanata vakit ayırmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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