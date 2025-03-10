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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çeşitli miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:40 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:27
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çeşitli miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 796 uyuşturucu hap, 30 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik hap, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 20 tabanca fişeği ve 8 bıçak ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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