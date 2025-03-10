Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Bu kapsamda, 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 796 uyuşturucu hap, 30 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik hap, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 20 tabanca fişeği ve 8 bıçak ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

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