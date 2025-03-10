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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 22:33 Güncelleme: 10.03.2025 - 22:33
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Barış Çiçeksoyu

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Onur Öztonga (Dk. 72 Barış Alıcı), Tarkan Serbest, Caner Osmanpaşa, Yunus Emre Gedik (Dk. 46 Muharrem Cinan), Pedrinho, Rivas, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Vukovic), Samet Yalçın (Dk. 61 Furkan Gedik), Oğulcan Çağlayan (Dk. 76 Ahmet Sağat), Marcao

        MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Özgür Aktaş, Mert Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Ali Kaan Güneren (Dk. 69 İsmail Çokçalış), Mahmut Tekdemir, Osman Çelik (Dk. 90+4 Yusuf Emre Gültekin), Schulz (Dk. 69 Rakoczy), Rotariu, Owusu (Dk. 90+4 Astanakulov), Bajic (Dk. 61 Cephas)

        Goller: Dk. 26 Owusu (MKE Ankaragücü), Dk. 79 Marcao (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Dk. 14 Tarkan Serbest, Dk. 35 Caner Osmanpaşa, Dk. 43 Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor), Dk. 76 Ertaç Özbir, Dk. 82 Rotariu, Dk. 90+2 İsmail Çokçalış (MKE Ankaragücü)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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