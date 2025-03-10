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        Kocaelispor-MKE Ankaragücü maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, "İstemediğimiz bir oyun oldu ama kaybetmeyi istemeyen oyuncu grubuyla maçı kurtardık. Yenilmeden yolumuza devam ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 23:58 Güncelleme: 10.03.2025 - 23:58
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        Kocaelispor-MKE Ankaragücü maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, "İstemediğimiz bir oyun oldu ama kaybetmeyi istemeyen oyuncu grubuyla maçı kurtardık. Yenilmeden yolumuza devam ediyoruz." dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taşdemir, zorluk derecesi yüksek maçlardan birini oynadıklarını, özellikle ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

        Taşdemir, ikinci yarıda mağlubiyeti istemeyen oyuncu grubunun sahada olduğuna değinerek, düşmeme mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nün kaliteli bir takım olduğunu ifade etti.

        Bugün 3 önemli eksikle sahada olduklarını aktaran Taşdemir, şunları kaydetti:

        "Özellikle ikinci yarıdaki kaybetmeme üzerine oynanan o mücadeleyi sevdim. Dört hafta oldu galip gelemeyeli. Ligin bu haftaları çok zor, 4 haftadır galip gelemediğimiz halde puan farkını aynı koruyabildik. Maç kazanmak gerçekten çok zorlaştı. Bunun üzerine eksikler de binince daha da zorlaştı. En azından yenilmedik, yenilebilirdik de. İstemediğimiz bir oyun oldu ama kaybetmeyi istemeyen oyuncu grubuyla maçı kurtardık. Yenilmeden yolumuza devam ediyoruz."

        - MKE Ankaragücü cephesi

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise Kocaelispor deplasmanının her zaman zor olduğunu, rakiplerinin bulunduğu liderlik konumunun tesadüf olmadığını söyledi.

        Dalcı, maç planlarının ilk yarıda tuttuğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "İlk yarı herhalde 3 ya da 4 ciddi pozisyonumuz vardı. Sadece bir tanesini değerlendirebildik. Biraz daha becerikli olsak daha rahat içeriye girebilirdik. İkinci yarı biraz daha karambole oyun vardı. 90 dakika boyunca 5 net pozisyonumuz var. Kocaelispor'un net pozisyonu yoktu. Oyun olarak istediğimiz oyunu oynadık. Puan ya da puanlar için geldik ama oynadığımız oyuna baktığımızda bu oyunun hakkı 1 değil 3 puandı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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