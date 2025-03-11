Kocaeli'de ağabeyini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi 1834. Sokak'ta M.A. ile ağabeyi G.A. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.A. ağabeyi G.A'yı tabancayla bacağından yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık personelince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis M.A'yı gözaltına aldı.
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