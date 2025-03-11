Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın iş yerinde hasara neden oldu.

Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi'nde makina imalatı yapan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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