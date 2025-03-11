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        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde makine imalatı yapan iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 08:47 Güncelleme: 11.03.2025 - 08:51
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        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde makine imalatı yapan iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi'nde makina imalatı yapan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın esnasında iş yerindeki sanayi tüpünün patlamasıyla alevler büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın iş yerinde hasara neden oldu.

        Yangında dumandan etkilenen yabancı uyruklu bir çalışan, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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