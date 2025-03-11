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        Kocaeli'de 3 firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:49 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:49
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        Kocaeli'de 3 firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonlarda, "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç. (24), "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.A. (24), "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. yakalandı. ​​​​​​​

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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