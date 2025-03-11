Kocaeli'de 3 firari hükümlü yakalandı

Düzenlenen operasyonlarda, "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç. (24), "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.A. (24), "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. yakalandı. ​​​​​​​

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