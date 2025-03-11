Kızılötesinin büyüleyici estetiğini objektifiyle yansıtıyor

KADİR YILDIZ - Kızılötesi ışığın izini modifiye edilmiş fotoğraf ekipmanlarıyla süren Doç. Dr. Haluk Arda Oskay, doğayı ve şehirleri alışılmadık bakış açısıyla yeniden yorumluyor.

Kızılötesi fotoğrafçılığa ilgi duyan Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Oskay, Türkiye'nin çeşitli illerinde insan gözünün göremediği kızılötesi ışığın manzara ve mekanlarda oluşturduğu etkiyi, modifiye ettiği fotoğraf ekipmanlarıyla kaydediyor.

Doç. Dr. Oskay, 6 yılda oluşturduğu 25 eserini Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılan sergide sanatseverlerle buluşturuyor.

Işığın gizli katmanlarını eserlerinde ortaya çıkarırken, izleyiciyi alışılmış algıların dışına çıkaran Oskay, eserlerini yurt dışındaki sergilerde izlenime sunmayı hedefliyor.

- "Fotoğraf çekiminde doğa bana yol gösteriyor"

Doç. Dr. Oskay, AA muhabirine, önceden gökyüzü fotoğrafçılığıyla ilgilendiğini belirterek, kızılötesinin, daha iyi ışık ve görüntü elde etmek anlamında astrofotoğrafçılığın içinde bir alan olduğunu söyledi.

Kızılötesi fotoğrafçılığa bu şekilde başladığını belirten Oskay, bu fotoğrafların normal fotoğraf makineleriyle elde edilemediğini kaydetti.

Oskay, makineleri modifiye ettiğini dile getirerek, "Fotoğraf makinelerine bazı bölümleri eklemekten ziyade çıkarmamız gerekiyor. Endüstriyel anlamda da bir iki örneği var ama bunlar çok nadir örnekler. 1-2 tanesini temin etmeye çalıştım fakat ulaşamayınca kendim yapmak zorunda kaldım. Fotoğrafları daha çok Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Antalya'da çektim." diye konuştu.

Fotoğraf çekimi sırasında doğanın kendisine yol gösterdiğini aktaran Oskay, şöyle devam etti:

"Bunlar her koşulda elde edilemeyen görüntüler. Bu tekniğe ilk başlamam, araştırmam, ilerletmem fotoğrafları elde etmem, oldukça uzun süre aldı. Bu fotoğraflar, ışık ve atmosfer olaylarının oldukça uygun olduğu zamanlarda çekilebiliyor. Çok bilinen, uygulanan bir teknik değil. Teknik ekipmanları standart halde değil, ulaşması zor. Bu tekniğe başladığım zaman fotoğraf çekmeyi sıfırdan öğrenmek zorunda kaldım çünkü kullandığımız tüm sistemler ve alıştığımız tüm fotoğraf ekipmanları görünür ışığa göre optimize edilmiş. Burada görünmeyen dalga boyuyla çalıştığımız için çekim sırasında netlikten pozlamaya kadar her şeyi yeniden öğrenerek yapmak gerekiyor. Elimize gelen sayısal veriler hiçbir şekilde tutarlı olmuyor çünkü görünür ışığa göre ayarlanmış oluyor."