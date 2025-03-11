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        Kocaelispor'da kaleci Harun Tekin ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, kaleci Harun Tekin ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:58 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:58
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        Kocaelispor'da kaleci Harun Tekin ile yollar ayrıldı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, kaleci Harun Tekin ile yollarını ayırdı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Harun Tekin'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Körfez temsilcisine 4 Temmuz 2023'te transfer olan Tekin, 17 maçta forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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