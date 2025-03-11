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        Kocaeli'de cinsel istismar davasında yargılanan sanığa 36 yıl hapis cezası verildi

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 14 yaşındaki kız sporcusuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 14:18 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:18
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        Kocaeli'de cinsel istismar davasında yargılanan sanığa 36 yıl hapis cezası verildi
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 14 yaşındaki kız sporcusuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, spor eğitmeni tutuklu sanık E.Y, kız sporcu mağdur S.T. (14) ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Söz verilen sanık E.Y, önceki savunmalarını tekrarlayarak, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

        Mağdur S.T, şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mağdurun avukatı, sanığın eylemlerinin zincirleme olması nedeniyle E.Y'nin üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini savundu.

        Sanık avukatı, E.Y'nin üzerine atılı eylemi işlediğine dair maddi delil bulunmadığını öne sürerek, müvekkilinin beraatini istedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıl ve "yağma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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