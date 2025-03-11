Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kendisini tabancayla kazara vuran kadın hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kendisini tabancayla kazara vuran kadın hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, Terzibayırı Mahallesi'nde ikamet eden S.S, evindeyken elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan S.S, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı

        Benzer Haberler

        Tabancayla kazara kendini vuran kadın, yaralandı
        Tabancayla kazara kendini vuran kadın, yaralandı
        Denize düşen kediyi kurtarmak için ortak operasyon
        Denize düşen kediyi kurtarmak için ortak operasyon
        Kocaeli'de cinsel istismar davasında yargılanan sanığa 36 yıl hapis cezası...
        Kocaeli'de cinsel istismar davasında yargılanan sanığa 36 yıl hapis cezası...
        Kocaelispor'da kaleci Harun Tekin ile yollar ayrıldı
        Kocaelispor'da kaleci Harun Tekin ile yollar ayrıldı
        Bilişim Vadisi'nin 2025 hedefi globale açılmak
        Bilişim Vadisi'nin 2025 hedefi globale açılmak
        Kocaeli'de geçen yıl 525 bin 300 metre uzunluğunda dere temizliği yapıldı
        Kocaeli'de geçen yıl 525 bin 300 metre uzunluğunda dere temizliği yapıldı