Vali Aktaş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, imkansızlıklar içerisinde milletin gösterdiği büyük kahramanlığın, milli değerleri ve idealleri yansıtan azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesi olan İstiklal Marşı'nın, millet olarak zor zamanlarda birlikte olmanın, düşman karşısında göstermiş olunan azim ve cesaretin, yeniden uyanışın veciz bir şekilde mısralara dökülmüş en güzel hali olduğunu anlattı.

İstiklal Marşı'nı, "Milli Mücadele'nin en çetin döneminde, milletin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan eşsiz eser" şeklinde niteleyen Aktaş, "İstiklal Marşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Aktaş, başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri şükranla andı.