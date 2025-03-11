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        Vali Aktaş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:31 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:31
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        Vali Aktaş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, imkansızlıklar içerisinde milletin gösterdiği büyük kahramanlığın, milli değerleri ve idealleri yansıtan azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesi olan İstiklal Marşı'nın, millet olarak zor zamanlarda birlikte olmanın, düşman karşısında göstermiş olunan azim ve cesaretin, yeniden uyanışın veciz bir şekilde mısralara dökülmüş en güzel hali olduğunu anlattı.

        İstiklal Marşı'nı, "Milli Mücadele'nin en çetin döneminde, milletin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan eşsiz eser" şeklinde niteleyen Aktaş, "İstiklal Marşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Aktaş, başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri şükranla andı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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