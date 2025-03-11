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        Kocaeli'de yayanın öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

        Kocaeli'de kamyona vurduktan sonra savrulan hafif ticari aracın çarptığı yayanın yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 19:18 Güncelleme: 11.03.2025 - 19:18
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        Kocaeli'de yayanın öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Kocaeli'de kamyona vurduktan sonra savrulan hafif ticari aracın çarptığı yayanın yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Gebze ilçesinde 6 Mart'ta Osmanyılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç, sokağa döneceği sırada karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Savrulan hafif ticari aracın çarptığı Mehmet Yaman hayatını kaybetti.

        Kaza anı, kamyonun ve bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, hafif ticari aracın dönmeye çalıştığı sırada karşı istikametten gelen kamyonla çarpışması, daha sonra savrularak yol kenarında yürüyen Yaman'a çarpması yer alıyor.

        Öte yandan, gözaltına alınan iki sürücünün, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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