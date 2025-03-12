Kocaeli ve Karabük'te "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü"

Kocaeli ve Karabük'te "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kocaeli Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-Kerim tilavetiyle devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Doğan, konuşmasında, İstiklal Marşı'nın yalnızca bir marş olmadığını aynı zamanda şafakta yankılanan hürriyet duası ve vatan aşkıyla çarpan yüreklerin ortak sesi olduğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından İstiklal Marşı'nı güzel okuma, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi.

Etkinlikte, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, oratoryo gösterisi yaptı.

Programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, siyasi partilerin il başkanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Karabük

Karabük'te "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı 100. Yıl Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Vali Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri, fuaye alanında oluşturulan "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" konulu sergiyi gezdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğündeki salon programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin okunmasıyla devam eden programda, "Tarihin Akışında İstiklal Marşı" isimli oratoryo gösterisi sunuldu.

Vali Yavuz'un dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesiyle sona eren programa, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutan Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.