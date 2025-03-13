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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:25 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:25
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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, bilim ve teknolojinin her alanda olduğu gibi sağlık ve tıp alanında da hızla geliştiğini belirtti.

        Sağlık çalışanlarının büyük sorumlulukla işlerini yaptıklarına değinen Aktaş, "Titiz ve insanüstü gayretler her türlü övgünün üzerindedir. Hekimliğin ve sağlık hizmetlerinin, sağlık çalışanlarınca zaman mefhumu gözetmeksizin fedakarca ve sevgiyle yerine getirilmesi, emeklerinin ölçülemeyecek kadar değerli olduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

        Sağlık alanında yapılan reformların vatandaşların aldığı sağlık hizmetlerinde önemli iyileşme sağladığını aktaran Aktaş, sağlık çalışanlarının, fiziksel ve psikolojik saldırıya maruz kalmalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

        Aktaş, mesajında, "İnsanı yaşatmak, toplum sağlığını ileriye taşımak gayesiyle hizmet veren sağlık çalışanlarına, 'Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans' ilkesiyle hareket edilerek, şiddetin son bulmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle insanların daha sağlıklı ve daha mutlu hayat sürmesi için en zor şartlarda bile görev yapan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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