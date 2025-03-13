Kocaeli'de yangın çıkan depoda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Yangını kontrol altına alan ekipler, deponun bir bölümünde bağlı bulunan köpeği de kurtardı.

Köşklü Çeşme Mahallesi 566. Sokak'taki bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.