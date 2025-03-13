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        Kocaeli'de yangın çıkan depoda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan geri dönüşüm deposunda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 18:36 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:36
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        Kocaeli'de yangın çıkan depoda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan geri dönüşüm deposunda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Köşklü Çeşme Mahallesi 566. Sokak'taki bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını kontrol altına alan ekipler, deponun bir bölümünde bağlı bulunan köpeği de kurtardı.

        Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürülürken, depoda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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