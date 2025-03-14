Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kızılay'dan Karamürsel'de her gün 300 kişiye iftar

        Türk Kızılay Karamürsel Şubesince ramazanda aşevinden her gün ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:17 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılay'dan Karamürsel'de her gün 300 kişiye iftar
        ABONE OL

        Türk Kızılay Karamürsel Şubesince ramazanda aşevinden her gün ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek veriliyor.

        Karamürsel'deki aşevinde ramazan ayında dar gelirli, yaşlı ve engelli 300 kişiye iftar sofrasına sıcak yemek ulaştırılıyor.

        Aşevinde verilen yemeklerin yanı sıra evinden çıkamayan, yaşlı, engelli hastaların evlerine sefer taslarıyla sıcak yemek götürülüyor.

        Yemekler ve iftarlıklar, Kızılay personeli ve gönüllüleri tarafından hazırlanıyor.

        Türk Kızılay Karamürsel Şubesi Başkanı Hasan Dalkıran, aşevinin, 2008 yılında faaliyete girmesinden bugüne binlerce kişiye sıcak yemek sağladığını söyledi.

        Bu hizmeti bağışçıların katkılarıyla yaptıklarını dile getiren Dalkıran, ramazan ayı öncesinde de öğlen ve akşam yemek verildiğini dile getirerek, hem ramazan ayında hem de diğer aylarda aşevinin halka açık olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Sürdürülebilirlik raporlama sürecini hızlandıran yapay zeka destekli yazılı...
        Sürdürülebilirlik raporlama sürecini hızlandıran yapay zeka destekli yazılı...
        İSU, Karamürsel'de 263 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı
        İSU, Karamürsel'de 263 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı
        Genç korfbolcular, ilk uluslararası şampiyonada milli forma için mücadele e...
        Genç korfbolcular, ilk uluslararası şampiyonada milli forma için mücadele e...
        Kocaeli limanları yıllık 100 milyon tonluk yük hacmine adım adım yaklaşıyor...
        Kocaeli limanları yıllık 100 milyon tonluk yük hacmine adım adım yaklaşıyor...
        Kocaeli'de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        İş hanında 3 ay arayla 2'nci yangın: 1 gözaltı
        İş hanında 3 ay arayla 2'nci yangın: 1 gözaltı