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        Kocaeli'de cip markete girdi, 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, cipin markete girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 22:33 Güncelleme: 15.03.2025 - 22:33
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        Kocaeli'de cip markete girdi, 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, cipin markete girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

        S.A. idaresindeki 34 KEA 182 plakalı cip, Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bir markete girdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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