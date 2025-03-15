Kocaeli'de cip markete girdi, 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, cipin markete girdiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, cipin markete girdiği kazada 2 kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki 34 KEA 182 plakalı cip, Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bir markete girdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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