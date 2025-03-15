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        Kocaeli'deki trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü

        Kocaeli'de kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 20:35 Güncelleme: 15.03.2025 - 20:35
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        Kocaeli'deki trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü
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        Kocaeli'de kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kandıra ilçesinde dün kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan motosikletteki Fatih Bulgurcu (21) Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bulgurcu'nun cenazesi Kandıra ilçesindeki Sarnıçlar Mahallesi'nde, aynı kazada ölen motosiklet sürücüsü Ercan Altuntaş'ın cenazesi ise Yusufça Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.

        D-605 kara yolu Kale mevkisinde dün Ercan Altuntaş yönetimindeki 41 AIG 773 plakalı motosiklet ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 GJB 919 plakalı kamyonet çarpışmıştı. Sürücü Altuntaş kaza yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Bulgurcu hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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