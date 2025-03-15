Kocaeli'deki trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü

D-605 kara yolu Kale mevkisinde dün Ercan Altuntaş yönetimindeki 41 AIG 773 plakalı motosiklet ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 GJB 919 plakalı kamyonet çarpışmıştı. Sürücü Altuntaş kaza yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Bulgurcu hastaneye kaldırılmıştı.

Kandıra ilçesinde dün kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan motosikletteki Fatih Bulgurcu (21) Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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