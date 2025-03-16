Kocaeli'de, 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, "dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 17 yıl 8 ay 30 gün hapis ile 5 bin 900 lira adli para cezası bulunan M.T. (57) düzenlenen operasyonla Gebze'de yakalandı.

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