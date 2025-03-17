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        Kocaeli'de bazı meyve ağaçları çiçek açtı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde erik, şeftali ve badem ağaçları çiçeklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:01 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:10
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        Kocaeli'de bazı meyve ağaçları çiçek açtı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde erik, şeftali ve badem ağaçları çiçeklendi.

        Hava sıcaklıklarının kent genelinde artmasının ardından ilçedeki çeşitli meyve ağaçları da çiçek açmaya başladı.

        Bağ ve bahçelerde beyaz ve pembeye bürünen erik, şeftali ve badem ağaçları bulundukları alanları renklendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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