Kocaeli'de bazı meyve ağaçları çiçek açtı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde erik, şeftali ve badem ağaçları çiçeklendi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde erik, şeftali ve badem ağaçları çiçeklendi.
Hava sıcaklıklarının kent genelinde artmasının ardından ilçedeki çeşitli meyve ağaçları da çiçek açmaya başladı.
Bağ ve bahçelerde beyaz ve pembeye bürünen erik, şeftali ve badem ağaçları bulundukları alanları renklendirdi.
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