Kocaeli'de yüksekten düşen işçi ağır yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-4016 Sokak'taki gemi imalatı yapan fabrikada 10 metre yükseklikte çalıştığı sırada dengesini kaybeden Hasan B. (30) zemine düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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