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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 16:18 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:18
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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aktaş, mesajında, Çanakkale'de destan yazarak yaşanılan toprakları vatan kılan şehitleri rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

        Farklı coğrafyalardan gelerek aynı hedef uğruna, düşmana karşı omuz omuza mücadele eden Mehmetçiklerin, birlik, dava ve kimliğinin dünyaya ilanı olduğunu anlatan Aktaş, "Tarih boyunca birlik ve beraberliğiyle birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren parlak zaferlere imza atan aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını bugün de canı ve kanı pahasına korumasını bilmiş, geçmişinden aldığı güçle, dünya tarihinden silinmeyecek bir büyük destan yazmıştır." ifadelerini kullandı.

        Aktaş, Çanakkale’de kazanılan zaferin tüm dünyaya "Çanakkale Geçilmez" gerçeğini kabul ettirdiğini ve kahraman Türk milletinin varlığını yeniden ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Çanakkale Zaferi, askerine 'taarruzu değil, ölmeyi' emreden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, vatanı ve milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizin, gazilerimizin, topyekun aziz Türk milletinin zaferidir. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 110. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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