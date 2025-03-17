Kocaeli'de, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş toplam 25 yıl hapis cezası bulunan A.Ç. (48) ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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