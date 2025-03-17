Kocaeli'de, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş toplam 25 yıl hapis cezası bulunan A.Ç. (48) ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.

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