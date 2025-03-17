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        Kocaeli'de, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 22:46 Güncelleme: 17.03.2025 - 22:56
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        Kocaeli'de, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş toplam 25 yıl hapis cezası bulunan A.Ç. (48) ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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