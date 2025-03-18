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        Kocaeli'de ihale öncesi çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iş yeri kiralama ihalesi öncesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:03 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:03
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        Kocaeli'de ihale öncesi çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iş yeri kiralama ihalesi öncesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Karamürsel Belediyesinde düzenlenen, Dereköy Mahallesi'ndeki belediyeye ait iş yerinin kiralama ihalesi öncesi 2 grup arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, Ç.Ö. ve A.T. bacaklarından bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Belediyeye ait söz konusu iş yerinin işletmecisi Ahmet Taşçı, AA muhabirine, "3 yılda bir gerçekleştirilen Karamürsel'in çay bahçeleri ihalesiydi. Mafya türü diyebileceğimiz dışarıdan birçok insan gelmiş. Bu da sıkıntı yarattı yerel halk için. Bir çatışma olmuş dışarda. Arkadaşımız yaralandı, şu anda hastanede." dedi.

        - Belediye Başkanı Çalık'tan açıklama

        Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık da ihale öncesi çıkan ve 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Çalık, ihale salonunda bulunduğu sırada başkanlık katında meydana gelen yaralama olayından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

        Belediyenin huzur ve güven ortamını hedef alan bu menfur saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanması için tüm kurumlarla koordineli şekilde çalıştıklarını aktaran Çalık, "Kolluk kuvvetlerimiz, sorumluların tespiti ve adaletin tecellisi için gereken tüm çalışmaları başlatmıştır. Olayda yaralanan hemşerimize acil şifalar, ailesine ve sevdiklerine sabır ve metanet diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Çalık, olayın ayrıntılarına yönelik soruşturmanın sürdüğünü sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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