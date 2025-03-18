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        SOLOTÜRK'ün Kocaeli'deki gösteri uçuşu iptal oldu

        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Kocaeli'de yapacağı gösteri uçuşu olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:56 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:56
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        SOLOTÜRK'ün Kocaeli'deki gösteri uçuşu iptal oldu
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        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Kocaeli'de yapacağı gösteri uçuşu olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sekapark Uçurtma Tepesi mevkisinde gerçekleştirilmesi planlanan SOLOTÜRK gösteri uçuşunun, hava şartlarının uygunsuzluğu nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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