Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

28 araç ve 84 personelle alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çepni Mahallesi Suadiye Bağdat Caddesi'ndeki geri dönüşüm tesisinin elektronik atık depolama bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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