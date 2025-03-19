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        Kocaeli'de inşattan düşen işçi ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 13:02 Güncelleme: 19.03.2025 - 13:11
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        Kocaeli'de inşattan düşen işçi ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

        Sultanorhan Mahallesi 1121. Sokak'taki inşaatta çalışan Orhan C. (61) dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Orhan C, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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