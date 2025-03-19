Kocaeli'de inşattan düşen işçi ağır yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Sultanorhan Mahallesi 1121. Sokak'taki inşaatta çalışan Orhan C. (61) dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Orhan C, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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