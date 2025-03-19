Kocaeli'de kaza yapan hafif ticari araç ulaşımı aksattı
D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde kaza yapan hafif ticari araç ulaşımda aksamaya neden oldu.
D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde kaza yapan hafif ticari araç ulaşımda aksamaya neden oldu.
Ahmet K. idaresindeki 41 ATU 226 plakalı hafif ticari araç, kara yolunun Dilovası Tavşancıl mevkisi Ankara istikametinde kontrolden çıkarak demir bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde sürücünün durumunun iyi olduğu belirlendi.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.
Ekiplerin temizlik çalışması ve aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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