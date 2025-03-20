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        Özel bireyler, yakantopun dijital versiyonu HADO ile hayatlarına değer katıyor

        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Oyun ve teknoloji birleştirilerek tasarlanan artırılmış gerçeklik oyunu olan HADO, Kocaeli'de özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:25
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        Özel bireyler, yakantopun dijital versiyonu HADO ile hayatlarına değer katıyor
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        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Oyun ve teknoloji birleştirilerek tasarlanan artırılmış gerçeklik oyunu olan HADO, Kocaeli'de özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunuyor.

        Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle oynanan, geleneksel "yakantopun" dijital versiyonu olan ve 2016 yılında Japonya'da geliştirilen HADO, 2019 yılında Türkiye'ye getirildi.

        Hız, strateji ve takım çalışmasının ön plana çıktığı HADO, Türkiye E-Spor Federasyonuna bağlı resmi spor branşı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

        Kocaeli HADO Akademi ve Gölcük Down Sendromlular Derneği, özel gereksinimli bireylerin yaşamlarına HADO ile dokunmak için proje hazırladı.

        Proje kapsamında geçen yıl kasım ayında, yaşları 7 ile 26 arasında değişen 12 sporcudan oluşan takım kuruldu.

        HADO, ilerleyen süreçte müsabakalara da katılmayı hedefleyen özel gereksinimli bireylerin fiziksel becerilerini geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlıyor.

        - "Hedefimiz daha fazla çocuğa ulaşabilmek"

        HADO Kocaeli İl Temsilcisi Uğur Karayiğit, AA muhabirine, e-spor branşını yaygınlaştırmak istediklerini, özel gereksinimli bireyleri de buna dahil etmek için proje başlattıklarını söyledi.

        Yollarının Gölcük Down Sendromlular Derneği ile kesiştiğini aktaran Karayiğit, projeden olumlu sonuçlar aldıklarını kaydetti.

        Karayiğit, sporcuların ilk çalışmalarından itibaren beklentinin üzerinde performans sergilediklerini dile getirerek, "Hocalarımızla sıkı antrenman çalışmasıyla 3 ayda 3 saniye olan odaklanma sürelerini 7 saniyelere kadar çıkardık. Çalışmalarımız devam edecek. Elimizden geldiğince çocuklara bir şeyler katmaya ve onları geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        HADO'yu yaş ve cinsiyet ayrımı olmaksızın oynanabilen spor branşı olarak tanıttıklarını belirten Karayiğit, "Artık yaş, cinsiyet ve kromozom farkı olmaksızın oynanabilen spor olarak tanıtacağız. Hedefimiz daha fazla çocuğa ulaşabilmek ve daha fazla sporcu yetiştirmek. Hedefimiz bu spor branşını olimpiyatlara ya da milli takım olgusuna dönüştürebilmek." ifadelerini kullandı.

        - "Dikkat süreleri uzadı, hareket alanları arttı"

        Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz da projeye başlarken öğrencilerine güvendiğini, bu işi başarabileceklerine inandığını söyledi.

        Abanoz, sporcuların hızlı uyum süreci yaşadığını anlatarak, "Dikkat süreleri uzadı, hareket alanları arttı. Özellikle kilo problemi ve hareket kısıtlılığı yaşayan öğrencilerimiz hem mental hem de fiziksel gelişim gösterdi. İleriye yönelik daha da iyi olacağına eminiz." dedi.

        Ailelerin de çocuklarının gelişiminden mutlu olduğunu aktaran Abanoz, "Başladığımız ekiple eksiklerimizi tamamlayıp milli takım kurmak istiyoruz. Bundan önce down sendromlulardan oluşmuş HADO takımı yoktu. Bu dünyada ilk oldu. Sanırım Uğur Bey'e gelen dönüşler de bu şekilde oldu. Diğer ülkelerde de talep görmeye başladığını duyduk ama biz emin adımlarla ilerlemek istiyoruz." diye konuştu.

        Takım oyuncusu otizmli Arel Çelikoğlu ise antrenmanların güzel geçtiğini belirterek, takımda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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