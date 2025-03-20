Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli'de konser verdi

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'nde "Çanakkale Mektupları Resitali" düzenlendi.

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