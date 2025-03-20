Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 sanık hakim karşısında

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Bedirhan K, babası tutuksuz sanık Nizam K. ile aile yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen sanık Bedirhan K. maktul Erdal Kara ile aynı mahallede oturduklarını, aralarında husumet olmadığını söyledi.

Olay günü babasına ait yolcu otobüsünü arkadaşı Emirhan S'ye emanet verdiklerini belirten Bedirhan K, maktulün ağlayarak otobüse bindiğini ve istediği yerde inememesi üzerine küfür ettiğini iddia etti.

Babasının maktul Erdal Kara'yla konuşmasını istediğini ifade eden Bedirhan K, "Erdal abiyi aradım ve 'Gel konuşalım' dedim. Görüşmek üzere evlerine ulaştık. Elinde odun ve orakla bizi bekliyordu. Araçtan inmeden 'Ağabey gel konuşalım.' dedim. Olayı anlatıp özür diledim. Ancak kendisi aracın camından orağı boynuma takıp küfür etti." diye konuştu.

Bedirhan K, maktulün kendisine kafa atarak burnunu kanattığını söyleyerek, "Bayılacak gibi oldum. 'Erdal ağabey, konuşalım ve mevzuyu kapatalım.' dedim. Her yerimden kan akıyordu. Küfür etmeye devam etti. Babam Nizam K'nin gelişiyle maktul Erdal daha da sinirlendi. Babama doğru yöneldi. Sonra ben bagajı açıp ne görürsem almaya yöneldim. O esnada tüfeği gördüm. Havaya 2 el ateş ettikten sonra maktulün bacak kısmına doğru da 2 el ateş ettim." ifadelerini kullandı.

Bedirhan K. daha sonra olay yerinden uzaklaşarak, teslim olduğunu belirtti.

Maktulün oğlu Eren Kara da sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Tanık Emirhan S. ise olay günü vardiya çıkışı sanık Nizam K'nin ricası üzerine otobüste şoförlük yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Maktul araca bindi. Ben normal güzergahta ilerlerken anında inmek istedi ve 'Niye istediğim yerde durmadın?' dedi. Daha sonra bana bağırmaya başlayarak, küfürler etti. Araçtan inip gitti. Nizam amcayı arayarak, 'Kim bu adam?' diye sordum. Bedirhan ile taksiye binerek maktulün evine doğru gittik. Bizi sopa ve orakla bekliyordu. Bedirhan araçtan indi. Erdal, Bedirhan'ın kafasına orakla vurmaya kalkıştı. Maktulün eşi olay yerine gelip Bedirhan'a vurmaya başladı. Maktul, Bedirhan'a kafa attı. O esnada Bedirhan'ın babası Nizam amca geldi. Erdal, Nizam'a doğru yöneldi. Bedirhan silahı alıp havaya doğru 2 kez, maktulün ayağına doğru 2 kez ateş etti."