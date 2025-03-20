Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen "Afet Farkındalık Eğitimi" aldı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen "Afet Farkındalık Eğitimi" aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:58 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen "Afet Farkındalık Eğitimi" aldı
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen "Afet Farkındalık Eğitimi" aldı.

        Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak düzenlenen eğitimin final etabı öğretmenlere yönelik verilen eğitimle tamamlandı.

        Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM) tarafından 1 ay önce ilçede lise öğrencileri ve öğretmenlere yönelik başlatılan çalışmalarda afet bilincinin oluşması için eğitimler verilmeye başlandı.

        Eğitim kapsamında 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen eğitim aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türkiye'de afet denildiği zaman akla ilk olarak depremin geldiğini vurguladı.

        Farkındalık eğitimi ve diğer yapılması gerekenler konusunda çalışmaları gerçekleştirdiklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

        "İlçemizde olmayan ÇAK-TİM'i kurduk. Ekibimiz Adıyaman'da çok önemli çalışmalara imza attı. Afete hazırlık ve afet süreçlerinin yönetilmesi kapsamında afet bilincinin oluşturulması çok önemli. Bir aydır tüm liselerimizdeki öğrencilerimize farkındalık eğitimi gerçekleştirdik. Olası afetlere karşı hazırlıklarımızı sürdürecek ve toplumumuzun bilinçlenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir de eğitimlerle farkındalık düzeyini artırmayı hedeflediklerini belirterek,"Liselerimizin tamamında öğrencilerimize ve öğretmenlerimize eğitim verdik. Geçen hafta ortaokul öğretmenlerimize ve bu hafta da ilkokul öğretmenlerimize eğitim vererek farkındalık düzeyini artırmak istiyoruz. Öğrencilerimize ve velilerimize buradaki eğitimleri aktararak süreci başlatalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 sanık hakim karşısınd...
        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 sanık hakim karşısınd...
        Sondaj çalışması sırasında açığa çıkan metan gazı, 18 gündür yanıyor
        Sondaj çalışması sırasında açığa çıkan metan gazı, 18 gündür yanıyor
        Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli'de konser verdi
        Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli'de konser verdi
        Kocaeli'de eğitim alan otizmli genç, Adalet Bakanlığında memur oldu
        Kocaeli'de eğitim alan otizmli genç, Adalet Bakanlığında memur oldu
        Özel bireyler, yakantopun dijital versiyonu HADO ile hayatlarına değer katı...
        Özel bireyler, yakantopun dijital versiyonu HADO ile hayatlarına değer katı...
        Kocaelili sportif balıkçılar Yunanistan'daki turnuvadan kupayla döndü
        Kocaelili sportif balıkçılar Yunanistan'daki turnuvadan kupayla döndü