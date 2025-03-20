Vali İlhami Aktaş'tan Nevruz Bayramı mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "21 Mart Nevruz Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı

Aktaş, mesajında, baharın gelişini, doğanın uyanışını ve birlik içindeki gücü simgeleyen nevruzu kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sevgi ve kardeşliğin filizlendiği vatan topraklarında, farklı dil ve kültüre sahip insanların yüzyıllar boyunca huzur içinde yaşadıklarını aktaran Aktaş, böylesine zengin kültürü bünyesinde barındıran Türkiye'nin eşsiz bir coğrafya olduğunu vurguladı.

Aktaş, nevruzun sevgi ve hoşgörü ortamında birliği güçlendireceğine, doğanın yaşamla dolup taştığını hatırlatacağına ve umut dolu geleceğe olan inançları pekiştireceğine inandıklarını kaydetti.

Nevruzun bolluk ve bereketi müjdelediğini belirten Aktaş, "Güzellik ve cömertliğiyle bizleri bağrında barındıran bu cennet vatanda, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik gibi millet olarak iftihar ettiğimiz hasletlerimizin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygularla Nevruz Bayramı'nın, omuz omuza vererek, bir arada yaşama arzumuzun daha da güçlenmesine, birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, başta hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin Nevruz Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum." ifadelerini kullandı.