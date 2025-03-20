Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Vali İlhami Aktaş'tan Nevruz Bayramı mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "21 Mart Nevruz Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali İlhami Aktaş'tan Nevruz Bayramı mesajı
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "21 Mart Nevruz Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı

        Aktaş, mesajında, baharın gelişini, doğanın uyanışını ve birlik içindeki gücü simgeleyen nevruzu kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Sevgi ve kardeşliğin filizlendiği vatan topraklarında, farklı dil ve kültüre sahip insanların yüzyıllar boyunca huzur içinde yaşadıklarını aktaran Aktaş, böylesine zengin kültürü bünyesinde barındıran Türkiye'nin eşsiz bir coğrafya olduğunu vurguladı.

        Aktaş, nevruzun sevgi ve hoşgörü ortamında birliği güçlendireceğine, doğanın yaşamla dolup taştığını hatırlatacağına ve umut dolu geleceğe olan inançları pekiştireceğine inandıklarını kaydetti.

        Nevruzun bolluk ve bereketi müjdelediğini belirten Aktaş, "Güzellik ve cömertliğiyle bizleri bağrında barındıran bu cennet vatanda, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik gibi millet olarak iftihar ettiğimiz hasletlerimizin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygularla Nevruz Bayramı'nın, omuz omuza vererek, bir arada yaşama arzumuzun daha da güçlenmesine, birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, başta hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin Nevruz Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen "Afet Farkındalık Eğiti...
        Kocaeli'de 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen "Afet Farkındalık Eğiti...
        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 sanık hakim karşısınd...
        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 sanık hakim karşısınd...
        Sondaj çalışması sırasında açığa çıkan metan gazı, 18 gündür yanıyor
        Sondaj çalışması sırasında açığa çıkan metan gazı, 18 gündür yanıyor
        Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli'de konser verdi
        Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli'de konser verdi
        Kocaeli'de eğitim alan otizmli genç, Adalet Bakanlığında memur oldu
        Kocaeli'de eğitim alan otizmli genç, Adalet Bakanlığında memur oldu
        Özel bireyler, yakantopun dijital versiyonu HADO ile hayatlarına değer katı...
        Özel bireyler, yakantopun dijital versiyonu HADO ile hayatlarına değer katı...