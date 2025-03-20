GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Kazada, 34 GYA 918 plakalı otomobilin sürücüsü Selim Kılıç (30) ile yanındaki Kadir Balaban (38) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçlardaki 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

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