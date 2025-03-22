Kocaeli'de komşular arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Barış Mahallesi 1819/1 Sokak'taki apartmanda komşular arasında ortak alan kullanımından kaynaklandığı belirtilen tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf B. (39) silahla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusuf B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.