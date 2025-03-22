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        Kocaeli'de komşular arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 17:41 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:00
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        Kocaeli'de komşular arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Barış Mahallesi 1819/1 Sokak'taki apartmanda komşular arasında ortak alan kullanımından kaynaklandığı belirtilen tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf B. (39) silahla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusuf B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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