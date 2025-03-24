Kocaeli'den kısa kısa

Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram ve yönetim kurulu üyeleri, Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Vali Aktaş, konseyin çalışmaları hakkında bilgi alarak, Bayram ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kent konseyi yönetim kurulu üyeleri de kabullerinden dolayı Aktaş'a teşekkür etti.

- Karamürsel Kaymakamı İnan, kırsal mahalleri ziyaret ediyor

Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan ve beraberindeki heyet, kırsal mahallelere ziyarette bulunarak vatandaşlarla görüşüyor.

İnan ve beraberindekiler, İnebeyli Mahallesi ziyaretinde muhtar Mustafa Özcan ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Talep ve önerileri dinleyen İnan, yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade eden İnan, vatandaşlara kaymakamlık kapısının ardına kadar açık olduğunu kaydetti.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Sağlık Müdürü Musa Çallı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Atlıbatur da yer aldı.

- Büyükşehir Belediyesinden üreticilere yüzde 50 hibeli gübre desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki çiftçilere yüzde 50 hibeli gübre desteği sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "2025 yılı açıkta ve örtü altında sebze yetiştiriciliğini destekleme" projesi kapsamında üreticilere, 15-15-15 kompoze gübre desteği başvuruları 25 Mart'ta başlayacak.

Destekten yararlanmak isteyen çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesiyle İzmit, Derince, Körfez, Başiskele, Kartepe ve Gölcük ilçelerinde Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binasına, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova'dakiler Gebze Ziraat Odasına, Kandıra bölgesindekiler de Kandıra Belediyesindeki Büyükşehir Çiftçi Başvuru Merkezine 28 Mart'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Başvuru yapacak üreticiler, ÇKS belgelerinde yer alan her 2 dekar sebze alanı için 50 kilogram gübre alabilecek. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonucunda gübrelerin yüzde 50 ücretlerini yatıracakları tarih hakkında çiftçilere mesajla bilgilendirme yapılacak.