Kocaeli'de izinsiz gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerden 2'si daha tutuklandı

Kentteki izinsiz gösterilerde suça karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 77 kişiden 4'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 66'sı adli kontrolle olmak üzere 73'ü serbest bırakılmıştı.

Kentte 24 ve 25 Mart'ta gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Kocaeli'de düzenlenen izinsiz gösterilerde suça karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si daha tutuklandı.

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