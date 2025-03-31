Karamürsel'de 2 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde zehirlendiği iddia edilen 7 sahipsiz köpekten 2'si öldü, 5'i tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde zehirlendiği iddia edilen 7 sahipsiz köpekten 2'si öldü, 5'i tedavi altına alındı.
4 Temmuz Mahallesi 1178. Sokak sakinleri, bir süredir bakımını üstlendikleri köpek yavrularını boş arazide hareketsiz halde buldu.
Köpeklerin ağızlarından köpükler geldiğini gören mahalleliler, polis ve Karamürsel Belediyesi ekiplerine durumu bildirdi.
Yapılan incelemede 2 yavrunun öldüğü belirlendi, diğer 5 köpek ise tedavi edilmek üzere Karamürsel Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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