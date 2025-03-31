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        Karamürsel'de 2 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde zehirlendiği iddia edilen 7 sahipsiz köpekten 2'si öldü, 5'i tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 16:22 Güncelleme: 31.03.2025 - 16:22
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        Karamürsel'de 2 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde zehirlendiği iddia edilen 7 sahipsiz köpekten 2'si öldü, 5'i tedavi altına alındı.

        4 Temmuz Mahallesi 1178. Sokak sakinleri, bir süredir bakımını üstlendikleri köpek yavrularını boş arazide hareketsiz halde buldu.

        Köpeklerin ağızlarından köpükler geldiğini gören mahalleliler, polis ve Karamürsel Belediyesi ekiplerine durumu bildirdi.

        Yapılan incelemede 2 yavrunun öldüğü belirlendi, diğer 5 köpek ise tedavi edilmek üzere Karamürsel Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne götürüldü.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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