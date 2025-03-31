Kocaeli'de apartman bahçesine düşen otomobilde 1 kişi yaralandı

Arapçeşme Mahallesi 1022/4 Sokak'ta H.M'nin kullandığı 41 YV 728 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada bir apartmanın bahçesine düştü.

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