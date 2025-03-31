Kocaeli'de apartman bahçesine düşen otomobilde 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri manevra yaptığı sırada yaklaşık 2 metreden apartman bahçesine düşen otomobilde 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri manevra yaptığı sırada yaklaşık 2 metreden apartman bahçesine düşen otomobilde 1 kişi yaralandı.
Arapçeşme Mahallesi 1022/4 Sokak'ta H.M'nin kullandığı 41 YV 728 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada bir apartmanın bahçesine düştü.
Yaklaşık 2 metre yüksekliten düşen araçta bulunan sürücünün eşi M.M. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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